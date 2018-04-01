Хачанов и Рублев не смогли победить в парном финале турнира в Майами

Российский тандем теннисистов Карен Хачанов – Андрей Рублев уступил братьям Бобу и Майку Брайанам в финальном поединке парного разряда турнира в Майами. Россияне проиграли по сумме трех сетов – 6:4, 6:7 (5:7), 4:10. Соперники провели на корте 1 час 34 минуты.

"Когда нам было по 10 лет, мы смотрели за игрой братьев, — сказал Хачанов, которого цитирует "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт ATP. – Они были лучшей парой мира и выигрывали все подряд. Впрочем, я и сейчас их считаю одними из лучших. Мы получили большое удовольствие от игры против них. Поздравляем с победой, вы ее заслужили"!

Для братьев Брайанов этот успех стал 115 в карьере.