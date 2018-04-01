В России отмечают День геолога

В воскресенье поздравляем российских геологов. Дата была учреждена в 1966 году в ознаменование их заслуг в создании минерально-сырьевой базы страны. Памятный день приходится на первое воскресенье апреля, а не на первое апреля. Просто в этом году получилось такое праздничное совпадение.

Инициаторами обращения об учреждении праздника выступила группа советских геологов во главе с академиком Александром Яншиным. Поводом послужило открытие первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (крупнейшие месторождения провинции — Уренгойское, Бованенковское, Самотлорское, Мамонтовское и др.).

Поисковое дело получило большое развитие при Петре I: в 1700 году было создан "Приказ рудокопных дел", который впоследствии был преобразован в Берг-коллегию, а еще позже – в Горный департамент. В 1882 году был создан Геологический комитет.

В 1919 году было создано Центральное управление промышленных разведок, объединенное в 1922 году с Геологическим комитетом. В 1947 году образовано министерство геологии СССР, в системе которого были сосредоточенны все геологосъемочные и поисково-разведочные работы, проводимые в стране. В 1990 году создан государственный комитет РСФСР по геологии и использованию недр, в 1996 году на базе этого комитета сформировано министерство природных ресурсов РФ.

В июне 2010 года правительство утвердило "Стратегию развития геологической отрасли до 2030 года". В настоящее время на обсуждении находится "Стратегия" до 2035 года, сообщает РИА Новости.