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Отравление Скрипаля 58 минут назад

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1 апреля 201804:39

Российские дипломаты покинули США
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Совершивший ранее посадку в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди самолет с объявленными в США персона нон грата российскими дипломатами и членами их семей вылетел из Нью-Йорка и взял курс на Москву.

Вылетевший ранее из Вашингтона Ил-96-300 с российскими дипломатами сделал почти трехчасовую остановку в Нью-Йорке, чтобы взять на борт 14 сотрудников российского генерального консульства и постпредства России при ООН с семьями, передает ТАСС.

Второй спецборт с покидающими США по требованию американских властей российскими дипломатами вылетел из вашингтонского международного аэропорта прямым рейсом на Москву. Всего на двух самолетах специального летного отряда "Россия" Соединенные Штаты покинул 171 человек.

 

Как сообщалось, 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов: 46 человек из посольства России в Вашингтоне, двое из Генерального консульства в Нью-Йорке и 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН. Такое решение было принято в связи с делом об отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором ряд западных стран обвиняет Москву.

В качестве ответных мер Москва объявила персона нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге.

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