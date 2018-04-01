Ибрагимович победным дублем отметил дебют за "Лос-Анджелес Гэлакси"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович дебютировал в американской футбольной лиге за свой новый клуб "Лос-Анджелес Гэлакси". В своем первом же матче, который пришелся на дерби против одноименного клуба со схожим названием "Лос-Анджелес", швед оформил дубль, принеся "галактике" победу со счетом 4:3. Примечательно, что партнеры Ибры по ходу поединка проигрывали со счетом 0:3, однако выход звездного новичка смог перевернуть ход игры.

Ибрагимович вышел на поле на 71 минуте и уже спустя шесть минут смог отметиться своим первым голом в своей американской карьере. Этим мячом он при счете 2:3 восстановил статус-кво, а следующий гол Златана стал для "Гэлакси" победным. Нападающий поразил ворота соперника уже в добавленное время.

Победа позволила "Гэлакси" набрать семь очков после четырех туров. В турнирной таблице Восточной конференции новый клуб Златана занимает вторую строчку, уступая лидирующему "Ванкувер Уайткэпс" три балла.