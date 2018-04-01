Передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Монреаль"

В Национальной хоккейной лиге продолжается игровой день. "Питтсбург Пингвинз" на своем льду принимал "Монреаль Канадиенс" и одержал победу со счетом 5:2. В составе "пингвинов" двумя результативными передачами отметился российский хоккеист Евгений Малкин.

Россиянин ассистировал своим партнерам в третьей и четвертой забитой шайбах Карлу Хагелину и Филу Кесселу соответственно. Также у "Питтсбурга" забитыми шайбами отметились Конор Шири, Патрик Хернквист и Райли Шихэн. У "канадцев" забивали Джефф Питри и Джонатан Друен.

Всего в активе Малкина в 74 играх теперь набрано 95 (42+53) очков.

У "Пингвинз" после победы над "Монреалем" стало 96 очков в турнирной таблице Восточной конференции, что позволяет клубу занимать пятую позицию. В то же время у "Монреаля" после поражения осталось 68 баллов. Канадский клуб занимает на Востоке 14 место из 16.

Также отметим, что еще один российский легионер НХЛ – Владислав Наместников из "Нью-Йорк Рейнджерс", также стал автором результативного ассиста в матче "регулярки" против "Каролины Харрикейнз". Благодаря усилиям россиянина "рейнджеры" одержали гостевую победу со счетом 2:1.