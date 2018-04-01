Как рыба об лед: в Бурятии прошла "Байкальская рыбалка"

В Бурятии завершился фестиваль "Байкальская рыбалка". В этом году на турнир приехали не только рыбаки из российских регионов, но и гости из Монголии, Китая, Великобритании, Германии и Швейцарии.

Сигнальный выстрел — и более 200 команд, не теряя ни секунды, начинают бурить лунки. Крупнейший российский рыболовный фестиваль собирает тысячи поклонников подледного лова.



"Байкальская рыбалка" — один из самых гуманных турниров в России. Организаторы намеренно каждый год выбирают далеко не самые "рыбные места" на Байкале. На ловлю дается пять часов и здесь действительно нужно набраться терпения. Но люди готовы в любую погоду часами сидеть возле лунки и ожидать заветного подергивания удочки.



"Даже не знаю, как это объяснить, — говорит Дмитрий Борисов, один из участников фестиваля. — Это, видимо, в крови у каждого рыбака. Сидишь, ждешь поклевки долгожданной. Может не ловиться, а может клевать без перерыва".

"Это праздник! Тут люди едут не столько за рыбой, сколько за весной и хорошим настроением", — говорит Алексей Цыденов и тут же восклицает: "Клюет!" И секунду спустя: "Сорвался!"



На фестивале представлены практически все российские регионы, сразу несколько китайских и монгольских команд и дебютанты — гости из нескольких европейских стран, которые только осваивают подледный лов. "Это была мечта для меня и моего отца — один день, когда я смогу порыбачить на Байкале. Здесь так красиво и погода отличная", — рассказывает Валентайн Дюсо.



Условия для всех команд равные: для каждой выделен отдельный участок, посторонним здесь находиться запрещено. Правила строгие, особенно когда на кону автомобиль. "Обязательно надо контролировать, чтобы не было проноса рыбы и чтобы все было честно", — отмечает судья Галина Овчинникова.

Каждая команда по-своему пытается привлечь удачу, а вместе с ней и рыбу. Одни рассчитывают на секретную смесь прикормки и соблюдение тишины, другие — на специально подготовленные костюмы и грим.



После пяти часов ловли начинается взвешивание. Когда размер добычи вызывает улыбку, а для победы достаточно менее килограмма, борьба идет за каждый грамм. "Убирайте опарыша, он лишний, — вот такие фразы можно услышать от судей. – Без опарыша не пятьдесят граммов, а 49.99".



И, конечно, награждение, где наиболее удачливым командам вручают ценные призы. Хабаровчане уезжают домой на новом автомобиле.