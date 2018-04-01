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1 апреля 201808:12 Кирилл Бортников

"Екатеринбург-Арена" примет первых болельщиков

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Обновленный стадион "Екатеринбург-Арена" примет первый матч. Футбольные болельщики придут на встречу местного "Урала" и "Рубина" из Казани.

Дня, когда "Екатеринбург-Арена" распахнет свои двери, любители футбола ждали почти четыре года. Ждали и пристально следили за реконструкцией. Сегодняшнюю встречу футболистов "Урала" с казанским "Рубином" уже назвали событием историческим и символичным — именно поединок "Урала" и "Рубина" стал последним на центральном стадионе перед его реконструкцией. И в воскресенье уральцы и казанцы открывают обновленную "Екатеринбург-Арену".

Современный стадион вмещает 35 тысяч зрителей. Чтобы проверить, насколько здесь будет удобно каждому, за несколько дней до первой игры испытание устроили службе безопасности. Как театр начинается с вешалки, так стадион — с турникета. Волонтеров тщательно досматривает охрана, чтобы на стратегический объект они не пронесли ничего лишнего.

На стадионе 18 входов — после реконструкции он стал гораздо больше. Не заблудиться и найти свое место поможет доступная навигация. "У нас здесь указаны подъезды, через которые болельщики могут попасть в чашу стадиона. У нас указаны трибуны, секторы, где они находятся физически. Вот здесь мы видим, что трибуна А. И вся навигация построена на том, что тут трибуна А", — поясняет пресс-атташе ФК "Урал" Никита Медведевских.

Новый стадион отвечает всем требованием — комиссия ФИФА это подтвердила. Уже этим летом в рамках чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге пройдет четыре матча, а до этого — несколько игр футбольного клуба "Урал". К слову, после чемпионата это будет их домашняя арена.

Руководитель проекта реконструкции стадиона Сергей Грехов отмечает: "Тестирование трибун — это не какая-то проверка на прочность. Трибуны абсолютно безопасны, абсолютно устойчивы и способны воспринимать все нагрузки. Это именно тестирование на заполняемость, на удобства для болельщиков".

Давки и очередей на стадионе быть не должно — строители предусмотрели для болельщиков отдельные маршруты. К тому же, на помощь придут и волонтеры. "Стадион открывается за 2 часа до начала матча. Мы призываем всех болельщиков приходить заранее. Если болельщики придут к 14 часам, им будет чем заняться. Мы планируем развлекательную программу, различные розыгрыши, небольшой концерт", — говорит пресс-атташе ФК "Урал" Никита Медведевских.

Сегодняшняя игра "Урала" с "Рубином" все же будет некой проверкой стадиона на прочность. Ко всем замечаниям болельщиков здесь готовы прислушаться и ждут обратной связи, чтобы сделать стадион еще удобнее. Официальное торжественное открытие "Екатеринбург-Арены" состоится через две недели — 15 апреля, когда "Урал" сыграет с московским "Спартаком".

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