Поветкин и Джошуа могут встретиться осенью

Бой между Александром Поветкины и британским тяжеловесом Энтони Джошуа за чемпионские титулы по трем версиям может пройти ближайшей осенью. Эту информацию подтвердил промоутер российского боксера Андрей Рябинский.

"Мы с промоутером Джошуа Эдди Хирном предварительно обсуждали, что следующий бой должен пройти между Поветкиным и Джошуа. Но пока не подписан контракт, говорить про это, как про что-то "железное", рано. Мы планируем организовать бой до конца года, наверное, осенью", — приводит слова Рябинского ТАСС.

В субботу вечером Александр Поветкин отправил в нокаут британца Дэвида Прайса, защитив титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Энтони Джошуа в свою очередь одержал победу решением судей над новозеландцем Джозефом Паркером и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой "супер" и Международной боксерской федерации (IBF) . Кроме того британец завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO).