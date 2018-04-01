Екатерина Юрлова выиграла гонку преследования на чемпионате России

На проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России по биатлону разыграны награды в гонке преследования у женщин. Победу одержала Екатерина Юрлова-Перхт. На втром месте Маргарита Васильева, на третьем – Ульяна Кайшева.

Выступающая за Санкт-Петербург Екатерина Юрлова-Перхт отправилась на дистанцию второй вслед за Ульяной Кайшевой. После того, как Кайшева трижды промахнулась н первой стрельбе, Екатерина вырвалась вперед. Нельзя сказать, что Юрлова стреляла безупречно. После четырех огневых рубежей у нее было три промаха. Тем не менее, Екатерина сумела выиграть гонку.

После заключительной стрельбы к финишу устремились Юрлова и Маргарита Васильева из Красноярского край, причем Маргарита шла впереди. Но Екатерина выиграла ходом и первой пришла на финиш с результатом 31:21.5. Васильева финишировала через 10 секунд. Бронзовая награда у Ульяны Кайшевой, представляющей Удмуртию.