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1 апреля 201810:23

С первым весенним дождем в Москву придет тепло

фото ТАСС

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Вечером 1 апреля в Москве пройдет первый весенний дождь, днем температура воздуха достигнет плюс пяти градусов. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в столице будет облачно, атмосферное давление станет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, передает РИА Новости.

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