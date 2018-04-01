С первым весенним дождем в Москву придет тепло

Вечером 1 апреля в Москве пройдет первый весенний дождь, днем температура воздуха достигнет плюс пяти градусов. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в столице будет облачно, атмосферное давление станет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, передает РИА Новости.