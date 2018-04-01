Живущим рядом со свалкой "Ядрово" выдали респираторы

Спасатели раздали тысячу респираторов жителям Волоколамского района, живущим рядом с полигоном бытовых отходов "Ядрово". Специалисты "Мосэкомониторинга" ведут постоянный контроль экологической обстановки в районе свалки, пишет ТАСС.

По 26 замерам за последние сутки превышений концентрации сероводорода в воздухе отмечены не были. На полигон привозят грунт для засыпки. Силы МЧС работают в Волоколамском районе в режиме чрезвычайной ситуации. Уже создан план по отводу вредных газов со свалки.