Российские дипломаты прилетели из Вашингтона в Москву

В воскресенье в аэропорту Внуково-2 приземлился первый самолет российскими дипломатами, высланными из США. 46 сотрудников посольства в Вашингтоне с семьями перевезет домой колонна автобусов, пишет ТАСС.

Позднее сегодня в Москву прибудет второй борт с дипломатами из Нью-Йорка: 14 сотрудников генерального консульства и постоянного представительства РФ при ООН с родными.

Эвакуацию россиян из США было поручено осуществить двум Ил-96 из специального летного отряда "Россия".

Россия и США выслали по 60 дипломатов на фоне скандала с отравлением в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.