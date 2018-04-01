Казанский ресторан сгорел из-за вспышки жиров

Причиной ночного пожара в ресторане "Старый амбар" в Казани, по предварительным данным, стала вспышка жиров в вытяжке над мангалом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Татарстан.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 450 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.

Вечером 31 марта загорелась кровля ресторана "Старый амбар", сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 22:39. Посетители успели покинуть здание до приезда пожарных. В 00:04 пожар был локализован, в 00:22- потушен, передает ТАСС.