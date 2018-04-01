Две тысячи квадратов: в Ленобласти загорелся склад деревообрабатывающей компании

В Ленинградской области загорелся склад деревообрабатывающего предприятия, огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. Склад находится в деревне Чудцы Бокситогорского района.

Пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте пожара. Экстренные службы наращивают группировку сил для борьбы с огнем. По словам одного из источников, горящий склад принадлежит ООО " Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский".