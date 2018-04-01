Пасхальное перемирие: силовики взорвали ПТУРом санитарный "Урал"

В воскресенье у поселка Нижнее Лозовое Луганской народной республики украинские силовики уничтожили противотанковой управляемой ракетой санитарную машину. Как рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, автомобиль "Урал" эвакуировал больного военнослужащего народной милиции ЛНР. Трое ополченцев тяжело ранены, пишет РИА Новости.

23 февраля этого года в Донецкой народной республике ракетой был взорван медицинский "УАЗ". Погибли санинструктор, водитель-санитар и раненый, которого эвакуировали в безопасное место с передовой.

В пятницу в Донбассе началось "пасхальное" перемирие, однако враждующие стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.