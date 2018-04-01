Нокаут от Поветкина: Прайс не смог встать без помощи врачей

Россиянин Александр Поветкин одержал убедительную и досрочную победу над британцем Дэвидом Прайсом, сохранив право на чемпионский бой в тяжелом весе. Фаворитом поединка был российский спортсмен, он оправдал ожидания болельщиков и привлек внимание британской публики, отправив соперника в нокаут в пятом раунде.

Перед началом боя Поветкин и его команда почтили память жертв пожара в Кемерове, выйдя на ринг в черных майках с надписью: "Кемерово, мы с тобой! 25.03.2018". Российского боца встретили свистом, однако это свойственно для встречи любого зарубежного соперника во многих странах.

После поединка россиянин обратился к публике: "Я хочу сказать людям в Кардиффе, которые любят бокс, слова благодарности за то, что они оказали мне теплый прием".

С первого раунда разница в классе была очевидной: Прайс, который выше россиянина на 15 сантиметров и тяжелее на 13 килограммов, был неповоротливым и отвечал на удары Поветкина редкими джебами.

В третьем раунде Поветкин отправил британца в нокдаун, но тот быстро сумел подняться. А под занавес третьей трехминутки Поветкин при размене пропустил удар и попятился к канатам — рефери засчитал "Русскому Витязю" нокдаун.

После этого Прайс осмелел, но в пятом раунде Поветкин отправил его в нокаут. Россиянин сначала попал левой по корпусу, потом нанес точный правый боковой. Прайс ослабел, а Поветкин тут же с наскока ударом с левой закончил бой. Британец долгое время не мог подняться, боксеру помогала медицинская бригада.

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский остался доволен поединком, за исключением нокдауна в третьем раунде.

"Это просто какой-то бред. Мы с Сашей еще поговорим об этом. Но это тяжелый вес, и иногда бывает, что такие случайные удары вылетают "на дурачка", — заявил он.

По его словам, бой между Александром Поветкиным и чемпионом мира по трем престижным версиям британцем Энтони Джошуа может пройти осенью 2018 года. Рябинский считает, что российский спортсмен имеет все шансы на победу. При этом бой Джошуа его не впечатлил, передает ТАСС.

"Было несколько боев, в том числе с Кличко, где Джошуа был великолепен. Но в сегодняшнем поединке он вообще никак не впечатлил, я не понимаю этого парня", — отметил он.

В свою очередь экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд считает, что Поветкин готов к победе над Джошуа, сейчас ему все по плечу.

"Честно, думаю, что Александр готов и может победить Джошуа в такой форме, в какой он сейчас находится, и при такой форме, как боксирует Джошуа", — сказал он.

Комментируя результат боя самого Поветкина, Дрозд отметил, что этот поединок стал тем случаем, когда "как все говорили, так и получилось".