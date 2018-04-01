Под Владимиром мужчина убил годовалую дочь, жену и себя

В городе Вязники Владимирской области в ночь на воскресенье произошла трагедия. В общежитии были найдены тела 31-летней женщины и годовалой девочки с многочисленными ранами, пишет "Интерфакс". Позже выяснилось, что 27-летний супруг убитой покончил с собой.

Следователи и криминалисты выясняют причины и подробности убийства. Посильную помощь в расследовании оказывает муниципалитет.