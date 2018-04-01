Тулеев уходит, Лаврик остается

Сенатор от Кемеровской области Александр Лаврик останется в Совете Федерации до выборов нового губернатора региона, пояснили агентству РИА Новости в комитете верхней палаты по регламенту. Согласно закона "О порядке формирования Совета Федерации", в случае досрочной отставки главы исполнительной власти региона сенатор от этого региона продолжает исполнять свои полномочия вплоть до новых выборов главы исполнительной власти.

Александр Лаврик представляет в Совете Федерации Кемеровскую область с 2013 года и является членом сенатского комитета по бюджету и финансовым рынкам. В воскресенье, 1 апреля, президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Врио губернатора региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

Мнением об отставке Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области, которая произошла после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", поделился с ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По словам лидера компартии, отставка Тулеева — правильное решение, после которого необходимо делать выводы и принимать экстренные меры по улучшению жизни людей и повышению их безопасности.

"Трагедия, в которой погиб 41 ребенок, тяжелейшая. Если в регионе происходят такие события, то его руководство, как правило, подает в отставку, — сказал Зюганов. — На мой взгляд, решение Тулеева абсолютно правильное".

При этом отставка Тулеева — "шаг правильный, но важно так работать, чтобы не допускать подобных трагедий", добавляет Зюганов. "Причиной всех этих трагедий является нажива, корысть, коррупция, кумовство и грубейшее нарушение технологической дисциплины. Надо делать выводы и принимать экстренные меры", — считает он.

Кузбасс — "один из сложнейших регионов, где работают и живут достойные мужественные люди — шахтеры, металлурги, транспортники", напомнил лидер КПРФ. Регион, по его словам, "требует большой головы, силы воли и умения ежедневно общаться с рабочим классом и трудовой интеллигенцией".