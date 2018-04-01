Велоспорт. Ольга Забелинская выиграла гонку во Франции

Во Франции прошла однодневная велогонка "Гран-при Дивон-ле-Бэн",, победу в которой одержала трехкратный призер Олимпийских игр Ольга Забелинская. Забелинская выступает за профессиональную команду Cogeas–Mettler.

За 15 километров до финиша Ольга предприняла попытку отрыва, что и принесло ей победу в гонке. После выигрыша престижной гонки во Франции Забелинская отправится в Таиланд, где примет участие многодневке "Тур Таиланда".

Ольга Забелинская – дочь знаменитого советского велогонщика, олимпийского чемпиона Сергея Сухорученкова. Забелинская дважды выигрывала бронзовые медали на Играх 2012 в Лондоне, а в 2016 году стала серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро.