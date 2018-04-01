В австрийских детсадах и школах хотят запретить хиджаб

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в интервью газете "Кронен цайтунг" предложил запретить ношение хиджабов в детских садах и начальных школах. Штрахе уверен, что традиционная для ислама одежда мешает девочкам свободно развиваться. По словам Штрахе, запрет на хиджаб и изучение немецкого языка поможет детям иммигрантов успешно интегрироваться в австрийское общество, пишет ТАСС.

Вице-канцлер мусульманский платок помощником политическому исламу. Если Австрия хочет избежать возникновения опасных параллельных обществ, следует принять превентивные меры.

В Австрии с 1 октября 2017 года действует "запрет на паранджу". Он касается носителей паранджи, бурки и никаба.