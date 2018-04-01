Никулин может стать оружием против Трампа

Россиянин Евгений Никулин, задержанный ранее в Праге по запросу Вашингтона и выданный Штатам, может быть использован в кампании по дискредитации Трампа, считает пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек.

По его словам, за выдачей Никулина скрывается стремление Америки "получить боеприпасы для борьбы против Трампа". При этом он отметил, что о союзнических отношениях Чехии с США речи не идет.

В администрации чешского президента не поддержали решение министра юстиции Чехии Роберта Пеликана выдать Никулина американцам. Глава государства рекомендовал министру экстрадировать россиянина в РФ, которая также требовала его выдачи.

Вашингтон обвиняет Никулина в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В спецоперации участвовали представители ФСБ совместно с чешскими правоохранителями.

В ноябре 2016 года российская сторона обратилась в Минюст Чехии с требованием выдать Никулина. В России его обвинили в краже 3450 долларов с помощью Интернета.

Ранее, 30 марта, Никулин был выдан США. Он предстал перед судом в Сан-Франциско и заявил о своей непричастности к хакерским атакам.

По словам официального представителя прокуратуры Северного округа штата Калифорния Авраама Симмонса, россиянин вновь предстанет перед судом 2 апреля, в этот день состоятся предварительные слушания, передает ТАСС.