Новости Политика

Все видео этой рубрики
1 апреля 201813:10

Никулин может стать оружием против Трампа

Читайте нас в Telegram

Россиянин Евгений Никулин, задержанный ранее в Праге по запросу Вашингтона и выданный Штатам, может быть использован в кампании по дискредитации Трампа, считает пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек.

По его словам, за выдачей Никулина скрывается стремление Америки "получить боеприпасы для борьбы против Трампа". При этом он отметил, что о союзнических отношениях Чехии с США речи не идет.

В администрации чешского президента не поддержали решение министра юстиции Чехии Роберта Пеликана выдать Никулина американцам. Глава государства рекомендовал министру экстрадировать россиянина в РФ, которая также требовала его выдачи.

Вашингтон обвиняет Никулина в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В спецоперации участвовали представители ФСБ совместно с чешскими правоохранителями.

В ноябре 2016 года российская сторона обратилась в Минюст Чехии с требованием выдать Никулина. В России его обвинили в краже 3450 долларов с помощью Интернета.

Ранее, 30 марта, Никулин был выдан США. Он предстал перед судом в Сан-Франциско и заявил о своей непричастности к хакерским атакам.

По словам официального представителя прокуратуры Северного округа штата Калифорния Авраама Симмонса, россиянин вновь предстанет перед судом 2 апреля, в этот день состоятся предварительные слушания, передает ТАСС.

Сейчас

13:13

Второй Ил с дипломатами прибыл из США в Россию

13:00

Автомобиль посольства РФ протаранил такси в Киеве

12:48

Никулин может стать оружием против Трампа

12:12

Под Владимиром мужчина убил годовалую дочь, жену и себя

12:03

Умер академик Владимир Накоряков

11:47

Пасхальное перемирие: силовики взорвали ПТУРом санитарный "Урал"

11:42

Две тысячи квадратов: в Ленобласти загорелся склад деревообрабатывающей компании

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

"Никто не будет спрятан": Цивилев накажет виновников кемеровской трагедии

"Никто не будет спрятан": Цивилев накажет виновников кемеровской трагедии

1 час назад
Крушение советского истребителя времен ВОВ во время авиашоу попало на видео

Крушение советского истребителя времен ВОВ во время авиашоу попало на видео

54 минуты назад
Умер академик Владимир Накоряков

Умер академик Владимир Накоряков

1 час назад
Под Владимиром мужчина убил годовалую дочь, жену и себя

Под Владимиром мужчина убил годовалую дочь, жену и себя

57 минут назад
Нокаут от Поветкина: Прайс не смог встать без помощи врачей

Нокаут от Поветкина: Прайс не смог встать без помощи врачей

51 минута назад
Отставка Тулеева: в Кемерове накопилось много нерешенных проблем

Отставка Тулеева: в Кемерове накопилось много нерешенных проблем

3 часа назад
Пасхальное перемирие: силовики взорвали ПТУРом санитарный "Урал"

Пасхальное перемирие: силовики взорвали ПТУРом санитарный "Урал"

1 час назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

26.03.2018 09:00
"Синяя птица". Специальный выпуск

"Синяя птица". Специальный выпуск

2 часа назад
91
Российские дипломаты прилетели из Вашингтона в Москву

Российские дипломаты прилетели из Вашингтона в Москву

2 часа назад
Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

30.03.2018 18:45
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Что принесет реновация в Москву

Что принесет реновация в Москву

20 минут назад
Антон Бабиков – чемпион России по биатлону в гонке преследования

Антон Бабиков – чемпион России по биатлону в гонке преследования

27 минут назад
Две тысячи квадратов: в Ленобласти загорелся склад деревообрабатывающей компании

Две тысячи квадратов: в Ленобласти загорелся склад деревообрабатывающей компании

1 час назад
Полицейский вышел победителем из перестрелки с подозреваемым в Техасе

Полицейский вышел победителем из перестрелки с подозреваемым в Техасе

1 час назад
Казанский ресторан сгорел из-за вспышки жиров

Казанский ресторан сгорел из-за вспышки жиров

1 час назад
Везучий мотоциклист чудом уцелел с серьезном ДТП в США. Видео

Везучий мотоциклист чудом уцелел с серьезном ДТП в США. Видео

1 час назад
Я уеду жить в Дублин: что купить в Ирландии по цене московской двушки

Я уеду жить в Дублин: что купить в Ирландии по цене московской двушки

2 часа назад
Екатерина Юрлова выиграла гонку преследования на чемпионате России

Екатерина Юрлова выиграла гонку преследования на чемпионате России

2 часа назад
Живущим рядом со свалкой "Ядрово" выдали респираторы

Живущим рядом со свалкой "Ядрово" выдали респираторы

2 часа назад
С первым весенним дождем в Москву придет тепло

С первым весенним дождем в Москву придет тепло

2 часа назад
Физика Стивена Хокинга проводили в последний путь

Физика Стивена Хокинга проводили в последний путь

3 часа назад
Поветкин и Джошуа могут встретиться осенью

Поветкин и Джошуа могут встретиться осенью

4 часа назад
Южная Корея и США приступили к совместным учениям

Южная Корея и США приступили к совместным учениям

8 часов назад
Жертвами обрушения отеля в Индии стали 9 человек

Жертвами обрушения отеля в Индии стали 9 человек

9 часов назад
Химическое оружие в Сирии и в Британии: мнение Марии Захаровой

Химическое оружие в Сирии и в Британии: мнение Марии Захаровой

10 часов назад
В США самолет рухнул на дом: 2 погибших

В США самолет рухнул на дом: 2 погибших

10 часов назад
Российские военные завершили операцию по выводу боевиков из Восточной Гуты

Российские военные завершили операцию по выводу боевиков из Восточной Гуты

11 часов назад
Посол РФ в США: провокации против России готовились более трех недель

Посол РФ в США: провокации против России готовились более трех недель

11 часов назад
Патриарх Кирилл освятил ветки вербы

Патриарх Кирилл освятил ветки вербы

14 часов назад
Не старый, а самый давний в труппе: Александру Збруеву - 80

Не старый, а самый давний в труппе: Александру Збруеву - 80

14 часов назад
Сирия: террористы сдаются в надежде сохранить себе жизнь

Сирия: террористы сдаются в надежде сохранить себе жизнь

15 часов назад
Зюганов отказался отвечать, кто Грудинин - коммунист или капиталист

Зюганов отказался отвечать, кто Грудинин - коммунист или капиталист

15 часов назад
Брата совладельца "Суммы" отправили под арест

Брата совладельца "Суммы" отправили под арест

15 часов назад
Фильм "Лёд" покоряет Китай

Фильм "Лёд" покоряет Китай

30.03.2018 21:22
Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg

Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg

30.03.2018 18:25
На российских дорогах в новый асфальт добавят старый

На российских дорогах в новый асфальт добавят старый

30.03.2018 14:12
Российский стример-баянист стал звездой Cети

Российский стример-баянист стал звездой Cети

19 часов назад
Всего одно неправильное блюдо может стать причиной заболевания сердца

Всего одно неправильное блюдо может стать причиной заболевания сердца

31.03.2018 13:04
Еженедельная программа Вести.net от 1 марта 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 1 марта 2018 года

31.03.2018 11:07
Премьеру нового "Простоквашина" перенесли на следующую неделю

Премьеру нового "Простоквашина" перенесли на следующую неделю

31.03.2018 10:26
Программа "Индустрия кино" от 31 марта 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 31 марта 2018 года

31.03.2018 02:11
224
"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

30.03.2018 12:25
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

22.03.2018 22:21