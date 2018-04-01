Антон Бабиков – чемпион России по биатлону в гонке преследования

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по биатлону. Выступающий за Башкирию Антон Бабиков стал победителем гонки преследования, опередив на финише Максима Цветкова и Евгения Гараничева.

Судьба гонки преследования решила последняя стрельба. Цветков, Гараничев и Никита Поршнев промахнулись по два раза, а Бабиков лишь один. Быстро пробежав штрафной круг, Антон устремился к финишу. Максим и Евгений предприняли попытку догнать Антона, но заняли второе и третье место. Представляющий Москву Цветков уступил чемпиону 5,8 секунд, а выступающий за Тюменскую область Гараничев – 9,1.

Победитель спринтерской гонки Александр Логинов пришел на финиш четвертым. На пятом месте молодой спортсмен из Ханты-Мансийского Автономного округа Никита Поршнев.