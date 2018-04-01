Автомобиль посольства РФ протаранил такси в Киеве

Обстоятельства ДТП с участием автомобиля Volkswagen диппредставительства России в Киеве устанавливаются.

Ранее сообщалось, что Volkswagen, за рулем которого был пьяный водитель, врезался в припаркованное такси Kia. Патрульные не смогли составить протокол об административном нарушении, поскольку водитель показал карточку сотрудника посольства, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Но полицейские подробно описали происходившее в рапорте, копия которого будет передана в МИД Украины.

Виновника аварии не задерживали.

В посольстве информацию о водителе не подтвердили, передает РИА Новости.