Второй Ил с дипломатами прибыл из США в Россию

В аэропорту Внуково-2 приземлился второй самолет с высланными из США российскими дипломатами. На борту Ил-96 специального летного отряда "Россия" рейсом из Нью-Йорка вернулись на родину 14 сотрудников генерального консульства России в этом городе и постоянного представительства РФ при ООН с семьями.

Ранее, около 10:40, приземлился первый самолет, на котором прибыли домой 46 сотрудников российского посольства в Вашингтоне и их близкие. Прилетевшие дипломаты покидают Внуково на микроавтобусах и автомобилях родственников, не выходя к прессе. Ранее на территорию аэропорта въехала колонна микроавтобусов, которые отвезут вернувшихся дипломатов в Москву. Некоторых из прибывших встречают родственники, передает ТАСС.

США 26 марта заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов: 46 человек из посольства в Вашингтоне, двоих из генконсульства в Нью-Йорке и 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН.

Также было объявлено о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. О высылке дипломатов и закрытии консульства США объявили после отравления в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — ряд стран Запада обвиняет в этом Москву. Всего Соединенные Штаты покинул 171 человек, для них были предоставлены два самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия".