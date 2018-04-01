Россия не хочет сворачивать культурный обмен с Великобританией

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что программы культурного обмена с Великобританией Россия сворачивать не хочет, потому что они спланированы, частично профинансированы. Хотя политические трудности безусловно есть.

Разрушать легко, строить тяжело, подчеркнул министр. Рахманинов, Чайковский, Станиславский, Мацуев, Гергиев остаются, это политики уходят, передает ТАСС.

Отношения России с Британией резко обострились на фоне отравления в Солсбери шпиона и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, российская сторона обвинения отвергла. Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги.