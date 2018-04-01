В России проиндексировали пенсии

В России с 1 апреля на 2,9 процента (примерно 255 рублей) увеличился размер социальной пенсии. По данным Пенсионного фонда РФ, теперь средняя социальная пенсия составит 9 тысяч 62 рубля. Пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличатся соответственно на 378 и 382 рубля и составят 13 тысяч 410 и 13 тысяч 556 рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, нынешнее повышение пенсий коснется около 3,9 миллиона российских граждан. На эти цели правительство РФ выделит в текущем году около 10 миллиардов рублей.

С индексацией социальных пенсий повышаются и государственные пенсии военнослужащих, которые проходили службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, и некоторых других граждан.

Социальные пенсии в России получают бывшие военнослужащие, инвалиды, дети, потерявшие одного или обоих родителей, многодетные и малообеспеченные семьи, а также другие социально незащищенные слои населения. В прошлый раз социальные пенсии индексировались 1 апреля 2017 года – тогда их размер увеличился на 1,5 процента и составил в среднем 8 тысяч 791 рубль.