Немецкий министр объяснил, почему над Германией смеется весь мир

Министр транспорта Германии Андреас Шойер собирается активизировать и довести до завершения строительство в столице ФРГ нового международного аэропорта Берлин-Бранденбург (BER). Строительство аэропорта имени Вилли Брандта началось 5 сентября 2006 года, открыть его изначально планировалось 30 октября 2011 года.

Из-за различных накладок дата открытия переносилась семь раз, строительство воздушной гавани не завершено до сих пор. По самым актуальным данным, новая воздушная гавань откроется в октябре 2020 года — опоздание составит девять лет. Стоимость возведения объекта, который стал главным и самым резонансным долгостроем в ФРГ, составит до 7,3 миллиарда евро при начальной смете в 2,83 миллиарда.

"Весь мир смеется над этой строительной площадкой в нашей столице, а мне не нравится, когда над Германией смеются, — цитируют немецкие СМИ интервью Шойера медиагруппе Funke. — Но и я тут, собственно говоря, могу только покачать головой".

Министр обещает еще раз обсудить с ответственными лицами график строительства и планы запуска аэропорта в эксплуатацию, передает ТАСС. По его словам, "недостаточно постоянно слышать, что это рано или поздно произойдет".

Берлинский аэропорт Тегель после открытия международного аэропорта Берлин-Бранденбург, по мнению Шойера, также следует сохранить, так как количество авиарейсов в берлинском авиаузле растет. На референдуме в Берлине в сентябре 2017 года 56,4 процента жителей немецкой столицы высказались за сохранение Тегеля после открытия нового аэропорта, хотя результат плебисцита не является обязательным для исполнения. Власти столицы не хотят сохранять аэропорт Тегель по финансовым причинам.