"Самая нравственная армия в мире" отказалась от турецкой морали

Дипломатический конфликт между Турцией и Израилем набирает обороты. В пятницу Турция обвинила израильскую армию в чрезмерном использовании силы за убийство 16 палестинских участников беспорядков, пишет РИА Новости.

В ответ премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал израильскую армию "самой нравственной в мире". Нетаньяху отверг обвинения и заявил, что Израиль "не нуждается в лекциях по морали от того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население". "Похоже, что так в Анкаре справляют 1 апреля", — добавил премьер.

В пятницу 30 тысяч палестинцев пытались сломать заграждения на границе, поджигали солдат и в одном случае открыли по ним огонь.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил в воскресенье, что солдаты стреляли только в нарушителей границы. Мирные демонстранты были в безопасности, сказал Либерман. Палестинцы отмечали 42-ю годовщину беспорядков, связанных с конфискацией Израилем арабских земель.

Кувейт подготовил проект заявления, в котором говорится, что Совбез ООН "выражает глубокую озабоченность ситуацией на границе с сектором Газа". ООН планирует призвать стороны конфликта к сдержанности, пишет "Интерфакс".