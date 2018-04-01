Крупный пожар в Ленобласти локализован, несмотря на ветер

1 апреля 201814:05
Крупный пожар в Ленобласти локализован, несмотря на ветерЧитайте нас в Telegram
Пожар на деревообрабатывающем предприятии под Петербургом локализован на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС, отметив, что пострадавших нет. Люди, находившиеся на территории предприятия, эвакуированы.
В свою очередь глава администрации района Сергей Мухин заявил, что пожар не представляет угрозы для населения и экологии.
"Там вредных веществ нет, там лес — дерево. Угрозы окружающей среде, населению нет, рядом домов нет. Речь идет только о производстве", — сказал он.
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