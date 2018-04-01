Крупный пожар в Ленобласти локализован, несмотря на ветер

Пожар на деревообрабатывающем предприятии под Петербургом локализован на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС, отметив, что пострадавших нет. Люди, находившиеся на территории предприятия, эвакуированы.

В свою очередь глава администрации района Сергей Мухин заявил, что пожар не представляет угрозы для населения и экологии.