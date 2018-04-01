Патриарх Кирилл наградил орденами Дроздова и Резника

Телеведущий Николай Дроздов и народный артист России Илья Резник были награждены высокими церковными наградами.

В храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Дроздову орден святителя Макария, Резнику — орден святого князя Даниила Московского II степени за их труды по сохранению традиционных ценностей.

Вручение орденов было приурочено к 80-летию награждаемых, передает ТАСС.