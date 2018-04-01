Лыжник Артем Мальцев стал чемпионом России в гонке на 50 км

В Сыктывкаре проходит чемпионат России по лыжным гонкам. Нижегородский лыжник Артем Мальцев стал победителем на дистанции 50 километров свободным стилем.

Артем Мальцев пробежал дистанцию в 50 километров за 2 часа 1 минуту 43,1 секунды., что принесло ему золотую медаль. На 2,4 секунды отстал от победителя москвич Петр Седов. Бронзовая награда у призера Олимпийских игр Максима Вылегжанина, уступившего чемпиону 1 минуту 42,7 секунды.

У женщин гонку на 30 километров выиграла Ольга Репницына из Тюменской области. Всего три десятых секунды уступила ей лыжница из Татарстана Мария Давыденкова. Бронзовая награда у Марии Истоминой из Пермского края.