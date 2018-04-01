На митинге в Волоколамске задержали нацболов

Жители Волоколамского района выступают на митинге за закрытие полигона "Ядрово", передает РИА Новости. "Закрыть!" — кричат митингующие. Трансляция митинга идет в Интернете.

Правоохранители уже задержали четверых прибывших на митинг московских активистов незарегистрированной партии "Другая Россия", передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организации. По сообщению партии, задержанные нацболы — трое мужчин и женщина — приехали из Москвы в Волоколамск поддержать требования людей о закрытии "Ядрова". Полицейские встретили активистов на платформе и проводили в автобус. Их везут в ОВД по городскому округу Волоколамск.

По словам мэра Волоколамска Петра Лазарева, в митинге против мусорного полигона "Ядрово" на площади перед зданием администрации Волоколамского района принимает участие около шести тысяч человек.

По данным местного муниципалитета, на прошлой неделе на мусорном полигоне в Волоколамске произошел выброс свалочного газа. Несколько десятков детей обратились к врачам. В связи с ситуацией на полигоне в Волоколамском районе введен режим повышенной готовности. Некоторым жителям уже выдали средства индивидуальной защиты.