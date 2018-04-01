Российские персоны нон грата покинули Чехию

Два сотрудника посольства РФ и один сотрудник торгпредства покинули территорию Чехии. Дипломаты были объявлены персонами нон грата, пишет РИА Новости. МИД Чехии подчеркнул, что кандидатуры российских дипломатических работников были выбраны на основе консультаций с контрразведкой.

В понедельник Чехия объявила, что поддержит Великобританию в знак солидарности. Великобритания инициировала высылку российских дипломатов из стран ЕС и США, обвинив Россию в применении на территории королевства боевого отравляющего вещества. В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

МИД РФ в пятницу уведомил о высылке из России трех чешских дипломатов в качестве ответной меры.