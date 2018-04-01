В России стало на одну профессию меньше

Профессию стенографиста в России официально ликвидировали. Соответствующий приказ подписал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Причина – невостребованность профессии.

Так, должности "секретарь-стенографистка", "стенографистка" и "заведующая машинописным трудом" оказались исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, сообщает радиостанция "Говорит Москва".