Путин поблагодарил Тулеева по телефону

Президент России Владимир Путин позвонил по телефону и поблагодарил за многолетнюю работу Амана Тулеева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Утром Тулеев подал прошение о досрочной отставке, передает "Интерфакс". Это решение экс-губернатор счел для себя единственно правильным после пожара в ТЦ "Зимняя вишня",

Депутат Госдумы РФ от Кузбасса Александр Фокин (фракция "Единая Россия") считает, что население Кемеровской области приняли отставку Тулеева с пониманием. Тулеев сообщил о том, что работать с тяжелейшим грузом (пожар унес жизни 64 человек) нельзя. Ситуация действительно очень трагичная, подчеркнул Фокин. И добавил, что за годы работы Тулеева в Кузбассе были сделаны "большие и конкретные дела", передает РИА Новости.

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. Утром он обратился к президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий. Президент принял отставку, назначив временно исполняющим обязанности губернатора Сергея Цивилева, который является заместителем главы региона.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, из них 41 ребенок. 73-летний Тулеев не приехал к месту трагедии и не вышел к жителям. Это вызвало шквал критики.