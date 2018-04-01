Папа Франциск воззвал к миру во всем мире

Папа Римский Франциск в воскресенье поздравил католиков всего мира с Пасхой. Он выступил на площади Святого Петра в Ватикане перед паломниками с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру").

В своем обращении понтифик воззвал к миру во всем мире и попросил Господа принести мир всему Ближнему Востоку, начиная со Святой Земли, а также "возлюбленной и страдающей Сирии" и странам Африки: Южному Судану и Сомали. Папа Римский выразил надежду на установление мира на Корейском полуострове, призвал к скорейшему урегулированию на Украине и напомнил о социальных проблемах стран Латинской Америки.

Он подчеркнул необходимость борьбы с безработицей и наркоторговлей, пожелал здоровья и удачи беженцам, мигрантам, больным, детям, а также всем людям доброй воли.

От имени понтифика верующим было объявлено символическое отпущение грехов по случаю Пасхи. "Христос воскрес!", — провозгласил Папа Римский.

Пасхальные службы главы Католической церкви начались со всенощной литургии в главной базилике Ватикана, где понтифик совершил обряд крещения и миропомазания восьми взрослым гражданам из Италии, Албании, Перу, Нигерии и США. Перед утренней мессой на площади Святого Петра Франциск пообщался с паломниками из "папамобиля", пишет ТАСС.