ФСБ нагрянула с обыском в компанию Магомедовых

В ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) проводится обыск и выемка документов. Следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Управления ФСБ России по Якутии.

ЯТЭК входит в десятку крупнейших газодобывающих региональных компаний России. Основные направления деятельности компании — геологоразведка, добыча, переработка и сбыт газа и газового конденсата, производство и продажа моторного топлива. Это единственное предприятие, снабжающее газом центральный регион Якутии. Продукция ЯТЭК также поставляется в субъекты Дальневосточного федерального округа и экспортируется в страны Восточной и Центральной Азии.

Основной акционер ЯТЭК — глава группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов. Через ООО "Инвестор" ему принадлежат 82,06 процента акций якутской компании.

Накануне Тверской суд Москвы санкционировал арест до 30 мая совладельцев "Суммы" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Также арестован Артур Максидов — руководитель одной из компаний, входящих в группу "Сумма". Их подозревают в хищениях, растрате и создании преступного сообщества.