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1 апреля 201815:20

Донбасс: сбиты два украинских беспилотника, айдаровец подорвался на мине

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Украинские силовики активизировались, за минувшие сутки было сбито два разведывательных беспилотника, они упали на минные поля между позициями. Об это сообщил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин и добавил, что наиболее активную воздушную разведку украинские военные ведут на горловском и мариупольском направлениях.

Однако подразделения оперативно ликвидируют беспилотники из стрелкового оружия, передает РИА Новости.

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала режим прекращения огня к пасхальным праздникам с 30 марта. По словам Басурина, противник, воспользовавшись перемирием, усилил ведение воздушной разведки на всей линии соприкосновения, и международным организациям стоит зафиксировать это нарушение.

В то же время представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что на подконтрольной Украине территории на мине подорвался военный из украинского батальона "Айдар", вероятно, подрыв произошел из-за несогласованности действий командиров подразделений при установке мин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии перестрелки продолжаются.

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