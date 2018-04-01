Somon Air приостановила полеты в Россию

Частная авиакомпания из Таджикистана Somon Air приостановила полеты по девяти направлениям в Россию. По сообщению пресс-службы перевозчика, это вынужденный шаг — причиной была телеграмма от Росавиации.

Приостановлены рейсы Somon Air по маршрутам Душанбе-Екатеринбург-Душанбе, Душанбе-Иркутск-Душанбе, Душанбе-Казань-Душанбе, Душанбе-Краснодар-Душанбе, Душанбе-Красноярск-Душанбе, Душанбе-Санкт-Петербург-Душанбе, Душанбе-Сочи-Душанбе, Худжанд-Казань-Худжанд и Худжанд-Санкт-Петербург-Худжанд. Также 5 апреля истекает срок временного допуска Somon Air на рейсы Худжанд-Москва-Худжанд.

Новый виток конфликта авиационных властей России и Таджикистана начался, когда таджикская сторона не дала российской авиакомпании "Уральские авиалинии" разрешения на полеты по некоторым направлениям с 26 марта — начала летнего сезона. В частности, не было получено разрешения на рейсы из Перми и Челябинска в Душанбе, напоминает РИА Новости.

По словам первого замглавы Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Азиза Набизоды, таджикские авиакомпании не осуществляют полеты в эти российские города, однако Минтранс РФ настаивает на полетах "Уральских авиалиний" в Душанбе из Перми и Челябинска, что нарушает договоренность о полетах на паритетной основе.

В начале нынешней недели российский Минтранс выразил обеспокоенность тем, что транспортное ведомство Таджикистана не предоставило разрешения на полеты "Уральских авиалиний" в республику. Авиационные власти России тогда призвали министерство транспорта Таджикистана к началу переговоров по этому вопросу.