Ядровский воздух будут проверять каждые 20 минут

Около полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе (Московская область) завтра будет установлена новая станция мониторинга. Место ее установки определит инициативная группа местных жителей, очевидно, это будет низина у полигона, где может скапливаться свалочный газ.

Экологи смогут отслеживать качество воздуха каждые 20 минут.

Сейчас работают стационарные и мобильные станции мониторинга МЧС, замеры делаются каждые 4 часа, на жалобы выезжают эксперты и делают замеры, в том числе и в квартирах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования области.

Жители Волоколамского района с февраля массово жаловались на неприятный запах с "Ядрово" и устраивали митинги. 21 марта 77 школьников района обратились к врачам из-за плохого самочувствия, 11 детей были госпитализированы. Жители во всем винят "Ядрово", хотя анализы крови пострадавших показали обратное.