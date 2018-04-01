Тема:

Пожар в кемеровском ТЦ 50 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
1 апреля 201822:00 Антон Лядов

Герои рассказали, как спасали посетителей "Зимней вишни"

Читайте нас в Telegram

Понятно, что критические моменты проявляют человеческие характеры. И трагедия Кемерово не исключение. Кто они, ее герои?

У него получается выговорить совсем немного, а в душе накопилось. У Паши – ДЦП. В коляске — с рожденья. И все время с мамой. Руки не слушаются, но плюшевую собаку он укладывает на мемориал сам — в память о погибших. В тот день Паша, как и они, мог не выйти из торгового центра. На четвертом этаже с друзьями играл в боулинг — товарищ позвал на день рождения.

На видеокадрах они уже на улице: в майках и кофтах — вещи хватать даже не пытались. Сопровождающие, а также мама Паши бросаются назад, на четвертый этаж — там слишком много криков.

"Я бежала. Женщина по телефону разговаривала со своим ребенком. Он находился в кинозале. Она сказала, что дети выйти не могут, они закрыты", — вспоминает Оксана Лудова, очевидец трагедии.

Таких, как та женщина, как позже выяснилось, не пересчитать. Игорь Востриков в тот день был за городом: В кинотеатре — жена Лена, малыши — двухлетний Рома, 5-летний Артем и старшая Аня — 7 лет. Из кинотеатра они сначала позвонили бабушке — она была в городе — через пару минут – папе.

"Раньше были звонки. Слышны крик детишек моих, плач. Когда мне уже жена звонила, я детей своих не слышал. У Леночки был уже такой голос — она прощалась. Детей она уже не слышала. Сказала, что их заперли в кинотеатре. Речь расслабленная, не было паники, она мне уже больше не отвечала, я слышал кряхтение — и все", — вспоминает Востриков.

Вопросом, кто же запер людей в кинотеатре, следствие занялось в первую очередь. Учитывая, насколько важное значение это имеет для родных и близких, по их просьбе Следственный комитет показал им кадры с камер видеонаблюдения.

"Уже через три минуты с начала пожара, по камерам это видно, дым от потолка до пола все заполонил, густой и едкий. И концентрация его увеличивалась. Какой-то мужчина – он, кстати, выжил — принял решение запереть дверь изнутри, ее заложили одеждой, чтобы дым не попадал. Если сработала сигнализация и сообщение пришло бы на пульт, МЧС могло быстрее приехать, но этого не было", — сказал Игорь Востриков.

Еще минуты — и спасатели на четвертом этаже.

"Сначала мы могли идти, потом от жары буквально ползли, пытались что-то найти, щупали, но ничего не было видно, очень сложная планировка здания. Были слышны звуки, что что-то падает сверху. И буквально сквозь этот шум послышался какой-то стон. Звуки промелькнули, и мы нашли человека. Он дышал, но не понимал, что происходит, это точно. Надели на него спасательное устройство, чтобы он мог дышать воздухом, как дышит человек, который в аппарате", — вспоминают пожарные.

У спасателя Олега Пупова в тот день был выходной. Он был дома. Вдруг — звонок от подруги. "Олег, привет, мы находимся во втором зале. Причем это все на эмоциях, громко. На заднем плане слышно было, как дети плакали. Я сказал, что приеду. В течение двух дней я пытался ее найти. Нашел среди трупов", — рассказал Олег.

Дмитрий Полухин метался в поисках выхода. Дым такой, что руку поднимаешь, и ее не видно. Темнеет в глазах, а на пути женщина ревет: там, в дыму, трое малышей.

"Мальчик меня обхватил, а девочек я взял в одну руку и во вторую. За шиворот, за куртки. И так нес их. Когда шел уже назад с детьми, ноги начали подкашиваться, в глазах темно. Я уже думал, что я там с ними останусь", — вспоминает Дмитрий.

До пятилетний Леры и сестренок Майи c Ксюшей никто так и не добрался. Папа, который ждал их из кино этажом ниже, звал спасателей в одну сторону, они пошли в другую. Пытался прорваться сам.

"Я пополз к своим детям. У меня была эта тряпка большая. Но я понял, что задыхаюсь, что я их не спасу", — рассказал Александр Ананьев.

Часть людей нашли выход на крышу. Они были в куртках поверх купальников: кто из спортзала, кто из сауны, кто-то был в бассейне. Спасатели подогнали кран с люлькой. Человек, который помогал спускаться на люльке, — Роман Давыдов. В тот день он не был на дежурстве.

"Шел по магазинам. Услышал сирены прибывающей техники, пришел и начал помогать", — сказал Роман.

До этого момент людям приходилось прыгать из окон. Чтобы смягчить удар при падении, люди хватали половики, кто-то бросался за коврами и одеялами из ближайших домов.

Кемеровчане в один момент сплотились как никогда. Билетер игровой комнаты бросилась на помощь к единственному ребенку, который остался в детском городке. Она смогла туда пролезть и вытащила его.

16-летняя стажерка София Сигачкова хорошо знала торговый центр. Она не только кричала всем о пожаре, но и продолжала помогать людям искать выход. Сама чуть не задохнулась — ее вытащил знакомый.

Работница веревочного детского парка залезла на канаты и отстегнула мальчика, чтобы он смог выбраться. И это при том, что часть веревок уже горели. Сергей Черников перехватил 12-летнего Андрея Курчевского, который рвался в кинозал спасать младшую сестру. Мальчишку вытолкнули из окна, и он выжил.

Новость о трагедии разлетелась мгновенно. Люди хватали машины и помогали развозить родных и близких по больницам. Пострадавшим помогали всем городом — у пункта сдачи крови выстроилась огромная очередь.

Главная задача и следователей и спасателей на данный момент — вынести из трагедии урок, который не позволил бы подобному повториться снова.

Перед торговым центром уже установили строительный забор. Сняли почти все вывески. Здание вот-вот начнут разбирать. Что будет на этом месте, решат сами кемеровчане. Большинство высказывается за то, чтобы разбить здесь сквер, возвести часовню или посадить 64 дерева в память о каждом, кого не стало.

В настоящей скорби всегда есть место возвышенному, духовно высокому. 1 апреля в соседнем с Кемерово Новосибирске Театр оперы и балета отменил показ комического спектакля "Любовный напиток". Вместо него хор и оркестр под управлением дирижера Дмитрия Корчака исполнили кантату Джоаккино Россини Stabat Mater — "Мать скорбящая". Весь сбор от спектакля будет перечислен семьям погибших и пострадавших на пожаре.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

21:59

"Аритмия" получила "Нику" как лучший фильм года

21:19

ДТП в Башкирии: двое погибших

20:58

В США рассказали, чего хотят от России, которая "отбивается от рук"

20:33

Российского консула не пускают к арестованным на Украине морякам

20:32

Пекин ответил Вашингтону пошлинами на 128 товаров

20:15

Умер правнук Римского-Корсакова

19:40

В Москве задымилось 24-этажное общежитие

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин жестко отреагировал на произошедшее в Кемерове

Путин жестко отреагировал на произошедшее в Кемерове

1 час назад
Герои рассказали, как спасали посетителей "Зимней вишни"

Герои рассказали, как спасали посетителей "Зимней вишни"

44 минуты назад
МИД РФ обнародовал 13 вопросов к ОЗХО

МИД РФ обнародовал 13 вопросов к ОЗХО

2 часа назад
Пекин ответил Вашингтону пошлинами на 128 товаров

Пекин ответил Вашингтону пошлинами на 128 товаров

2 часа назад
Умер правнук Римского-Корсакова

Умер правнук Римского-Корсакова

2 часа назад
Пиар и деньги: недобросовестные политики и блогеры хайпанули на смерти детей

Пиар и деньги: недобросовестные политики и блогеры хайпанули на смерти детей

3 часа назад
ДТП в Башкирии: двое погибших

ДТП в Башкирии: двое погибших

1 час назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Цивилев провел первое совещание в новой должности

Цивилев провел первое совещание в новой должности

3 часа назад
Российского консула не пускают к арестованным на Украине морякам

Российского консула не пускают к арестованным на Украине морякам

2 часа назад
Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

30.03.2018 18:45
В США рассказали, чего хотят от России, которая "отбивается от рук"

В США рассказали, чего хотят от России, которая "отбивается от рук"

1 час назад
В Тихом океане нашли редкие земли, а в Бахрейне - крупнейшее за 86 лет месторождение нефти

В Тихом океане нашли редкие земли, а в Бахрейне - крупнейшее за 86 лет месторождение нефти

4 часа назад
Умер самый кровавый правитель Гватемалы

Умер самый кровавый правитель Гватемалы

49 минут назад
По доходам Ляшко оставил позади и Порошенко, и Гройсмана

По доходам Ляшко оставил позади и Порошенко, и Гройсмана

1 час назад
Мужская сборная России одержала первую победу на чемпионате мира по керлингу

Мужская сборная России одержала первую победу на чемпионате мира по керлингу

18 минут назад
ЦСКА одержал минимальную победу на "Ростовом" в чемпионате России

ЦСКА одержал минимальную победу на "Ростовом" в чемпионате России

1 час назад
Таджикистан запрещает полеты четырем российским компаниям

Таджикистан запрещает полеты четырем российским компаниям

1 час назад
Немецкие левые навестили Пучдемона в тюрьме

Немецкие левые навестили Пучдемона в тюрьме

2 часа назад
Имя Тиллерсона удалили с сайта Госдепа

Имя Тиллерсона удалили с сайта Госдепа

3 часа назад
Москва отметила 1 апреля первым весенним дождем

Москва отметила 1 апреля первым весенним дождем

3 часа назад
Нового советника Трампа назвали угрозой нацбезопасности США

Нового советника Трампа назвали угрозой нацбезопасности США

3 часа назад
Нокаут Прайса: Джошуа посоветовали беречься от боковых Поветкина

Нокаут Прайса: Джошуа посоветовали беречься от боковых Поветкина

3 часа назад
Трамп пригрозил "ядерным вариантом" решения проблемы нелегалов

Трамп пригрозил "ядерным вариантом" решения проблемы нелегалов

3 часа назад
Паводок на Алтае: МЧС использует морозную передышку

Паводок на Алтае: МЧС использует морозную передышку

4 часа назад
Капитан женской сборной России по теннису Мыскина оставила свой пост

Капитан женской сборной России по теннису Мыскина оставила свой пост

4 часа назад
Мэр Волоколамска отказался от повышения, чтобы не предавать жителей

Мэр Волоколамска отказался от повышения, чтобы не предавать жителей

4 часа назад
Вдове Евтушенко вручили премию правительства РФ

Вдове Евтушенко вручили премию правительства РФ

4 часа назад
Львовские радикалы обклеили листовками и сожгли польский автобус

Львовские радикалы обклеили листовками и сожгли польский автобус

4 часа назад
Ким Чен Ын послушал южнокорейскую попсу

Ким Чен Ын послушал южнокорейскую попсу

5 часов назад
Очевидец опубликовал впечатляющее видео торнадо на нефтяных полях в Басре

Очевидец опубликовал впечатляющее видео торнадо на нефтяных полях в Басре

5 часов назад
Украденная задвижка: жителям Ленобласти вернули воду

Украденная задвижка: жителям Ленобласти вернули воду

5 часов назад
Порошенко заявил о необходимости перемирия, но силовики его не слушают

Порошенко заявил о необходимости перемирия, но силовики его не слушают

6 часов назад
Путин внес в Думу законопроект о юрлицах и подкупе

Путин внес в Думу законопроект о юрлицах и подкупе

6 часов назад
Опубликовано видео крушения грузового поезда в Одесской области

Опубликовано видео крушения грузового поезда в Одесской области

6 часов назад
Востриков опубликовал новые кадры пожара и давки в "Зимней вишне"

Востриков опубликовал новые кадры пожара и давки в "Зимней вишне"

6 часов назад
В России стало на одну профессию меньше

В России стало на одну профессию меньше

8 часов назад
Невыученный урок: проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей

Невыученный урок: проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей

8 часов назад
В России проиндексировали пенсии

В России проиндексировали пенсии

9 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Обобрать до нитки, или Пирамиды - 2015

Расследование Эдуарда Петрова. Обобрать до нитки, или Пирамиды - 2015

9 часов назад
749
"Небесный дворец" войдет в атмосферу Земли 2 апреля

"Небесный дворец" войдет в атмосферу Земли 2 апреля

9 часов назад
Никулин может стать оружием против Трампа

Никулин может стать оружием против Трампа

9 часов назад
Умер академик Владимир Накоряков

Умер академик Владимир Накоряков

10 часов назад
Фильм "Лёд" покоряет Китай

Фильм "Лёд" покоряет Китай

30.03.2018 21:22
Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg

Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg

30.03.2018 18:25
На российских дорогах в новый асфальт добавят старый

На российских дорогах в новый асфальт добавят старый

30.03.2018 14:12
Стивен Спилберг и Канны идут войной на Netflix

Стивен Спилберг и Канны идут войной на Netflix

3 часа назад
Фонд кино составил рейтинг приоритетных проектов

Фонд кино составил рейтинг приоритетных проектов

8 часов назад
Всего одно неправильное блюдо может стать причиной заболевания сердца

Всего одно неправильное блюдо может стать причиной заболевания сердца

31.03.2018 13:04
Еженедельная программа Вести.net от 1 марта 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 1 марта 2018 года

31.03.2018 11:07
Программа "Индустрия кино" от 31 марта 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 31 марта 2018 года

31.03.2018 02:11
287
"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

30.03.2018 12:25
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

22.03.2018 22:21