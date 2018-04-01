Герои рассказали, как спасали посетителей "Зимней вишни"

Понятно, что критические моменты проявляют человеческие характеры. И трагедия Кемерово не исключение. Кто они, ее герои?

У него получается выговорить совсем немного, а в душе накопилось. У Паши – ДЦП. В коляске — с рожденья. И все время с мамой. Руки не слушаются, но плюшевую собаку он укладывает на мемориал сам — в память о погибших. В тот день Паша, как и они, мог не выйти из торгового центра. На четвертом этаже с друзьями играл в боулинг — товарищ позвал на день рождения.

На видеокадрах они уже на улице: в майках и кофтах — вещи хватать даже не пытались. Сопровождающие, а также мама Паши бросаются назад, на четвертый этаж — там слишком много криков.

"Я бежала. Женщина по телефону разговаривала со своим ребенком. Он находился в кинозале. Она сказала, что дети выйти не могут, они закрыты", — вспоминает Оксана Лудова, очевидец трагедии.

Таких, как та женщина, как позже выяснилось, не пересчитать. Игорь Востриков в тот день был за городом: В кинотеатре — жена Лена, малыши — двухлетний Рома, 5-летний Артем и старшая Аня — 7 лет. Из кинотеатра они сначала позвонили бабушке — она была в городе — через пару минут – папе.

"Раньше были звонки. Слышны крик детишек моих, плач. Когда мне уже жена звонила, я детей своих не слышал. У Леночки был уже такой голос — она прощалась. Детей она уже не слышала. Сказала, что их заперли в кинотеатре. Речь расслабленная, не было паники, она мне уже больше не отвечала, я слышал кряхтение — и все", — вспоминает Востриков.

Вопросом, кто же запер людей в кинотеатре, следствие занялось в первую очередь. Учитывая, насколько важное значение это имеет для родных и близких, по их просьбе Следственный комитет показал им кадры с камер видеонаблюдения.

"Уже через три минуты с начала пожара, по камерам это видно, дым от потолка до пола все заполонил, густой и едкий. И концентрация его увеличивалась. Какой-то мужчина – он, кстати, выжил — принял решение запереть дверь изнутри, ее заложили одеждой, чтобы дым не попадал. Если сработала сигнализация и сообщение пришло бы на пульт, МЧС могло быстрее приехать, но этого не было", — сказал Игорь Востриков.

Еще минуты — и спасатели на четвертом этаже.

"Сначала мы могли идти, потом от жары буквально ползли, пытались что-то найти, щупали, но ничего не было видно, очень сложная планировка здания. Были слышны звуки, что что-то падает сверху. И буквально сквозь этот шум послышался какой-то стон. Звуки промелькнули, и мы нашли человека. Он дышал, но не понимал, что происходит, это точно. Надели на него спасательное устройство, чтобы он мог дышать воздухом, как дышит человек, который в аппарате", — вспоминают пожарные.

У спасателя Олега Пупова в тот день был выходной. Он был дома. Вдруг — звонок от подруги. "Олег, привет, мы находимся во втором зале. Причем это все на эмоциях, громко. На заднем плане слышно было, как дети плакали. Я сказал, что приеду. В течение двух дней я пытался ее найти. Нашел среди трупов", — рассказал Олег.

Дмитрий Полухин метался в поисках выхода. Дым такой, что руку поднимаешь, и ее не видно. Темнеет в глазах, а на пути женщина ревет: там, в дыму, трое малышей.

"Мальчик меня обхватил, а девочек я взял в одну руку и во вторую. За шиворот, за куртки. И так нес их. Когда шел уже назад с детьми, ноги начали подкашиваться, в глазах темно. Я уже думал, что я там с ними останусь", — вспоминает Дмитрий.

До пятилетний Леры и сестренок Майи c Ксюшей никто так и не добрался. Папа, который ждал их из кино этажом ниже, звал спасателей в одну сторону, они пошли в другую. Пытался прорваться сам.

"Я пополз к своим детям. У меня была эта тряпка большая. Но я понял, что задыхаюсь, что я их не спасу", — рассказал Александр Ананьев.

Часть людей нашли выход на крышу. Они были в куртках поверх купальников: кто из спортзала, кто из сауны, кто-то был в бассейне. Спасатели подогнали кран с люлькой. Человек, который помогал спускаться на люльке, — Роман Давыдов. В тот день он не был на дежурстве.

"Шел по магазинам. Услышал сирены прибывающей техники, пришел и начал помогать", — сказал Роман.

До этого момент людям приходилось прыгать из окон. Чтобы смягчить удар при падении, люди хватали половики, кто-то бросался за коврами и одеялами из ближайших домов.

Кемеровчане в один момент сплотились как никогда. Билетер игровой комнаты бросилась на помощь к единственному ребенку, который остался в детском городке. Она смогла туда пролезть и вытащила его.

16-летняя стажерка София Сигачкова хорошо знала торговый центр. Она не только кричала всем о пожаре, но и продолжала помогать людям искать выход. Сама чуть не задохнулась — ее вытащил знакомый.

Работница веревочного детского парка залезла на канаты и отстегнула мальчика, чтобы он смог выбраться. И это при том, что часть веревок уже горели. Сергей Черников перехватил 12-летнего Андрея Курчевского, который рвался в кинозал спасать младшую сестру. Мальчишку вытолкнули из окна, и он выжил.

Новость о трагедии разлетелась мгновенно. Люди хватали машины и помогали развозить родных и близких по больницам. Пострадавшим помогали всем городом — у пункта сдачи крови выстроилась огромная очередь.

Главная задача и следователей и спасателей на данный момент — вынести из трагедии урок, который не позволил бы подобному повториться снова.

Перед торговым центром уже установили строительный забор. Сняли почти все вывески. Здание вот-вот начнут разбирать. Что будет на этом месте, решат сами кемеровчане. Большинство высказывается за то, чтобы разбить здесь сквер, возвести часовню или посадить 64 дерева в память о каждом, кого не стало.

В настоящей скорби всегда есть место возвышенному, духовно высокому. 1 апреля в соседнем с Кемерово Новосибирске Театр оперы и балета отменил показ комического спектакля "Любовный напиток". Вместо него хор и оркестр под управлением дирижера Дмитрия Корчака исполнили кантату Джоаккино Россини Stabat Mater — "Мать скорбящая". Весь сбор от спектакля будет перечислен семьям погибших и пострадавших на пожаре.