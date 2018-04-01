Террористы напали на базу миротворцев в Сомали

Террористы попытались прорваться на базу миротворцев из Организации африканского единства в Сомали. Боевики взорвали у ворот машину с бомбой и обстреляли личный состав. Бой продолжался около четырех часов, пишет "Интерфакс".

База находится у города Буламарер в 130 километрах от столицы Сомали Могадишо. Свидетели сообщают о нескольких погибших.