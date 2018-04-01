Вратарь "Арсенала" Петр Чех пропустит матч с ЦСКА

Вратарь лондонского "Арсенала" Петр Чех вряд ли сможет помочь своей команде в матче Лиги Европы с ЦСКА. У 35-летнего голкипера возникли проблемы с пахом.

Петр Чех почувствовал боли в паху и не смог выйти на матч английской премьер-лиги против "Сток Сити". Место в воротах занял колумбиец Давид Оспинна. Он же, наверняка, сыграет в ближайших матчах, в том числе и в Лиге Европы против ЦСКА.

Первый матч ¼ финала Лиги Европы между "Арсеналом" и ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне. Ответная встреча запланирована на 12 апреля в Москве.