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1 апреля 201816:55

Вратарь "Арсенала" Петр Чех пропустит матч с ЦСКА

EPA

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Вратарь лондонского "Арсенала" Петр Чех вряд ли сможет помочь своей команде в матче Лиги Европы с ЦСКА. У 35-летнего голкипера возникли проблемы с пахом.

Петр Чех почувствовал боли в паху и не смог выйти на матч английской премьер-лиги против "Сток Сити". Место в воротах занял колумбиец Давид Оспинна. Он же, наверняка, сыграет в ближайших матчах, в том числе и в Лиге Европы против ЦСКА.

Первый матч ¼ финала Лиги Европы между "Арсеналом" и ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне. Ответная встреча запланирована на 12 апреля в Москве.

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