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Пожар в кемеровском ТЦ 30 минут назад

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1 апреля 201823:00

Проверки безопасности: отмахнуться уже не получится

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Автор: Дмитрий Киселёв

Понятно, что после Кемерово мы ждем изменений. Но все не так просто, ведь если начнутся усиленные проверки всего и вся, то мы же сами закричим, как ужасно "кошмарят" бизнес. Так что дело здесь тонкое. А решающим для нашей собственной безопасности все же будет общественная атмосфера, в которой презираемой станет расхожая философия типа "авось пронесет", "у нас этого не может случиться" или "риск — благородное дело" применительно к обычным бытовым ситуациям.

Представьте себе пожарного инспектора-немца. Станет он, не глядя, подписывать акт приемки здания? Да за любые коврижки нет. Не подпишет. А почему мы должны быть хуже? Ведь не помеха же противопожарной безопасности наша загадочная русская душа? Или как?

Так или иначе, а Владимир Путин, не желая никого "кошмарить", дал правительству такие поручения: "Нужно посмотреть на деятельность развлекательных и торговых центров подобного рода, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена совершенно очевидно. Нужно посмотреть еще и на действующее законодательство, как это организовано. Понятно, что мы не будем менять правил, связанных с либерализацией в сфере экономики, но и действующая нормативная база дает уже сейчас возможность делать все для обеспечения безопасности людей. Но надо посмотреть внимательно, если чего-то там не хватает, то нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и после соответствующего анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения".

Автор: Елена Ерофеева

В то время как на ковре разминались изящные гимнастки, инспектор пожарного надзора брал высоту по лестнице-стремянке. Забраться под самую крышу и проверить, защищен ли от огня металлический каркас торгового гиганта. Прибор показал: защиты — ноль.

Это внеплановая проверка после страшной трагедии в Кемерово. Плановая была 20 марта. Что творится в этом торгово-развлекательном комплексе Ростова, пожарные уже видели. Теперь и мы решили посмотреть.

Нужно открыть крышку, нажать кнопку. Звукового сигнала мы не услышали. Между тем здесь занимаются больше сотни ребятишек. Они готовятся к чемпионату по гимнастике. Система оповещения не работает. Сигнализация — как предмет бутафории: инспектор пускает дым детектору "в лицо" — датчик не реагирует.

Ящик с огнетушителем приходится ломать — ключ не подходит. Начальник охраны нервничает. Представитель собственника оправдывается.

Зато отменно работает система сбора платежей с арендаторов — 500 рублей за квадратный метр. На первом этаже варят кофе, торгуют носками. На третьем под сводами незащищенного металла резвятся дети.

Функция пожарного инспектора — проверить и доложить в прокуратуру. Его полномочия на этом исчерпаны.

Юрий Мезинов тоже работал пожарным инспектором. Когда выходил с проверкой на предприятие, выключал телефон, чтобы начальство не дозвонилось, — могли развернуть по дороге.

Все базары только прикрываются малым бизнесом. Деньги там очень большие. Миллиардер Алексей Семин — бывший владелец сгоревшего в Казани торгового комплекса "Адмирал" — 19 погибших — сколотил состояние на аренде.

Семин скупал в Татарстане заброшенные заводские цеха, переделывал их в огромные торговые площадки и сдавал. Когда в пылающем пламени "Адмирала" горели люди, бизнесмен следил за новостями уже из Франции.

Пересматривая видеокадры, Эльвира Конышева каждый раз возвращается в тот жуткий день — 11 марта 2015. Ее брат арендовал в "Адмирале" небольшую точку. Из огненного плена выбраться не смог.

Уже после трагедии следствие выяснило: незадолго до пожара суд вынес решение о закрытии комплекса. Основание — три десятка предписаний от пожарной инспекции. "Адмирал" только по документам проходил как торговый центр, по факту это были простаивающие цеха завода "Серп и Молот".

"Документы все эти были подложные. На момент эксплуатации здания оно не было введено в эксплуатацию. Владельцы этого здания и арендаторы только извлекали прибыль", — рассказал Алексей Андрушкевич, заместитель руководителя следственного отдела по Нижнекамску СУ СК России по Татарстану.

Судебные приставы решение тогда не исполнили. Торговый комплекс не закрыли. Сегодня они под следствием. В списке подозреваемых сначала был и бизнесмен Семин, но очень скоро все подозрения с него сняли. Он вроде как и не причастен.

Семин цинично пытается заработать на останках "Адмирала". Участок земли под сгоревшим комплексом выставил на продажу за 800 миллионов рублей. Хотя очевидно, что его влиятельность позволяла уходить от ответственности.

На подмосковном предприятии, где выпускают пожарную автоматику, предложили решение, как исключить прямые контакты между проверяющими и бизнесменами.

"Здесь можно провести некую аналогию с камерами, которые установлены на наших дорогах и контролируются ГИБДД. Машина едет, нарушает правила, бездушная камера за этим следит. А дальше такой же центр присылает водителю штраф. Здесь нет возможности организовать коррупционную составляющую", — отметил Максим Горяченков, руководитель техподдержки.

По такому же принципу можно наладить работу автоматизированной системы пожарной безопасности в крупных торговых комплексах: если что-то вышло из строя, информация должна поступать напрямую в МЧС и в виде письма-предупреждения или штрафа возвращаться в дирекцию компании.

Для начала необходимо установить современную противопожарную систему с аналоговыми датчиками. Такие выпускают в подмосковным Королеве. Они похожи на катушки кинопленки — микроскопические элементы для пожарных детекторов — полмиллиметра на миллиметр. Через камеру-лабиринт, пропуская световой луч, он подает сигнал уже при малейшем задымлении.

Собранный прибор тестируют — помещают в специальную камеру, распыляют парафиновое масло и по графику на мониторе следят за реакцией. Детектор чувствует дым, когда глаз его еще не видит.

Но вся эта система требует дорогостоящего обслуживания. Компании экономят и зачастую привлекают неблагонадежные фирмы. Здесь тоже действует система тендеров, когда побеждает тот, кто предложит наименьшую цену.

"Может быть ситуация, что люди просто приезжают на объект, расписываются в журнале, что якобы какие-то работы проведены, но при этом никакие работы не проводятся", — отметил Максим Горяченков.

Стоимость занижают еще на этапе проектирования. Роман Гусев, директор строительной компании, достраивает детский сад, который был заморожен еще 2013-м. Тогда в проекте была предусмотрена лишь пожарная сигнализация.

"На систему пожарной сигнализации заложен миллион 423 тысячи рублей. Это 1% от сметной стоимости. Я считаю, что для качественной системы должны закладывать 3-4%", — говорит Руслан.

Это не та статья, где надо экономить, — все-таки садик на 270 малышей. Строитель предлагает пересмотреть проект и дополнить его автоматической системой пожаротушения и светодиодными дорожками путей эвакуации. Нельзя в целях экономии вырезать из проекта самое главное — безопасность.

"Используют то, что удобно, что привыкли проектировать. Почему экономят на пожарной сигнализации? Это в менталитете: думают, что это неважно. А это, мне кажется, самое важное. Это жизнь и здоровье людей", — уверен Гусев.

Пожарная безопасность — это уже не техническая проблема, а, скорее, демонстративный отказ работать по правилам. Проверки показали: узкие коридоры отделаны горючим пластиком, запасные выходы захламлены, схемы эвакуации надежно спрятаны от посетителей. Нарушений — сотни.

В одном из кинотеатров Санкт-Петербурга во время сеанса зрителей заперли на ключ.

Проверяющие ушли, за ними закрыли двери. Но вопрос безопасности остался открытым: отмахнуться уже не получится.

Текст: "Вести недели"

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