Украденная задвижка: жителям Ленобласти вернули воду

Жители города Сланцы Ленинградской области остались без холодной воды из-за украденной с трубопровода задвижки. Инцидент произошел на улице Жуковского, в доме 3 A. Всего пострадали 8350 человек, сообщили в Леноблводоканале.

"Водоснабжение восстановлено, установлена муфта с вентилем вместо задвижки", — заявили в компании.