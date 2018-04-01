Ким Чен Ын послушал южнокорейскую попсу

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его супруга посетили концерт южнокорейской поп-музыки, на котором выступили 11 исполнителей и коллективов. На концерте также присутствовали председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

Делегация из 120 поп-музыкантов, спортсменов и журналистов прибыла накануне в Пхеньян, одно выступление музыкантов уже состоялось, следующее запланировано на вторник. Также должны состояться выступления команды южнокорейских спортсменов по тхэквондо.

Концерты южнокорейский исполнителей проходят в КНДР впервые с 2005 года, когда в Пхеньяне выступил Чо Ён Пиль, передает РИА Новости.

Решение о гастролях южнокорейских музыкантов было принято 20 марта во время подготовки Южной Кореи и КНДР к проведению саммита между лидерами стран. Встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына должна пройти 27 апреля в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. 25-28 марта Ким Чен Ын с супругой совершил неофициальный визит в Китай, это первая зарубежная поездка северокорейского лидера с момента вступления в должность в 2011 году.