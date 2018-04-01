Львовские радикалы обклеили листовками и сожгли польский автобус

Во Львове местные радикалы подожгли польский автобус. Как сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, инцидент произошел минувшей ночью у Стрыйского автовокзала. Перед поджогом машину обклеили красно-черными листовками.

На место пожара прибыли пожарные и следственно-оперативная группа полиции, после чего огонь был потушен. В результате происшествия никто не пострадал.

"Такие действия неизвестных создают лишь ухудшение польско-украинских отношений, по моему мнению", — указал Зинкевич.

Отношения Украины и Польши в вопросах исторической памяти в последнее время заметно обострились. В Варшаве негативно воспринимают проводимую нынешним руководством Украины политику героизации участников Организации украинских националистов (ОУН, в РФ запрещена). В марте польские националисты сожгли у посольства Украины в Варшаве портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

В Польше также принят закон, запрещающий пропаганду в стране бандеровской идеологии и отрицание геноцида поляков на Волыни. При этом страны испытывают трудности при сотрудничестве в сфере охраны и исследования захоронений.