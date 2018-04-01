Очевидец опубликовал впечатляющее видео торнадо на нефтяных полях в Басре

Сотрудники нефтедобывающей компании, работающие неподалеку от города Басра на юго-востоке Ирака, стали свидетелями опасного природного явления, произошедшего 30 марта.

Прямо на их глазах, за считанные минуты, сформировалось несколько внушительного вида смерчей.

Пройдясь по территории предприятия, торнадо ушли в сторону. По отзывам очевидцев, все работники успели покинуть опасную территорию и в результате разгула стихии никто не пострадал.