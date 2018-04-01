Вдове Евтушенко вручили премию правительства РФ

В воскресенье в Государственном музее современной истории России вдова поэта Евгения Евтушенко Мария Владимировна получила премию правительства России в области культуры. Евгений Евтушенко получил ее посмертно за собрание его сочинений, пишет ТАСС.

В своей речи на вечере памяти заместитель министра культуры РФ Александр Журавский назвал Евтушенко поистине великим творцом, жившим в эпоху, когда поэт в России был больше, чем поэт.

Журавский отметил, что жизнь Евтушенко была неординарной, и зачастую он творил вопреки всему.

В ответном выступлении Мария Евтушенко поблагодарила правительство и пообещала, что знак и медаль пополнят экспозицию музея-галереи в Переделкине.

Вечер завершил показ документального фильма "Монологи Евгения Евтушенко в галерее Переделкино". Евгений Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет.