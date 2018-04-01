В Тихом океане нашли редкие земли, а в Бахрейне - крупнейшее за 86 лет месторождение нефти

Китайские исследователи обнаружили в юго-восточной части Тихого океана богатые глубоководные залежи редкоземельных элементов, также известных как редкие земли. По данным агентства Синьхуа, площадь зоны залегания — порядка 1,5 миллиона квадратных километров.

Это открытие было сделано в ходе экспедиции научно-исследовательского судна "Сянъянхун-01", которая продлится 260 суток и завершится 15 мая. Цель миссии — изучить малоисследованные районы океана.

Между тем, в Бахрейне обнаружили крупнейшее почти за 90 лет нефтяное месторождение. Как сообщило агентство новостей BNA, по запасам легкой сланцевой нефти и газа оно в несколько раз превосходит ныне действующее месторождение, передает ТАСС.